Qual è stato il finale di Levi Ackerman? L'ultima scena in Attack on Titan del capitano

Di personaggi Attack on Titan ne ha diversi, ma sono davvero in pochi a essere arrivati vivi e vegeti - ma non per forza illesi - nell'ultimissima fase. L'ultima missione di Armin Arlert ha obbligato il ragazzo a portarsi sulle spalle un peso enorme, ma a ogni costo non vuole vanificare ciò che ha fatto il suo migliore amico, Eren Jaeger.

E mentre Armin sta tornando a casa, ci sono altri personaggi che hanno deciso di vivere nel resto del mondo. Dopotutto, il mondo di Attack on Titan è molto vasto, si estende per chilometri e chilometri al di fuori dell'isola di Paradis, un territorio che Eren ha distrutto quasi completamente grazie all'implacabile marcia dei giganti colossali. Con l'80% della popolazione morta, ci sono stati effetti cruenti anche sulla flora e sulla fauna del mondo. E proprio un personaggio ha deciso di dedicarsi a questa rinascita.

Qual è stato il finale di Levi Ackerman in Attack on Titan? Dopo aver perso l'uso di una gamba nello scontro finale, Levi è costretto alla sedia a rotelle e si trova in un campo che sembra stia piantando nuovi alberi, in compagnia di Gabi, Falco, Onyankopon e Yelena. Un gruppetto sicuramente atipico e molto particolare. Levi, mentre gli altri si dedicano a piantare i piccoli arbusti da far crescere, sta donando dei lecca lecca ai bambini.

Un finale sicuramente strano per questo personaggio che alla fine è riuscito a mantenere la promessa fatta a Erwin e a non vanificare il sacrificio fatto dai suoi molteplici compagni di avventura. E voi avete letto la nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters?