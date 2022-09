Qual è la forma più potente di Goku? La vera forza del protagonista di Dragon Ball Super

All’annuncio di Dragon Ball Super i fan di lunga data dell'opera ideata da Akira Toriyama sapevano che avrebbero assistito all’introduzione di nuovi stadi evolutivi, in particolare per Goku. Le previsioni si sono rivelate più che giuste, e nel confuso insieme di tutte le trasformazioni, viene spontaneo chiedersi qual è la forma più potente di Goku?

Tralasciando Super Dragon Ball Heroes e gli eventi narrati in Dragon Ball GT, entrambe serie che non rientrano nel canone della visione originale di Toriyama, Goku ha aggiunto nuove trasformazioni al suo arsenale, tutte caratterizzate da peculiarità più o meno evidenti o importanti. Sono lontani i giorni in cui il primo stadio del Super Saiyan è riuscito a fermare la terribile minaccia rappresentata dall’Imperatore Galattico Freezer, e col crescere dei pericoli a livello intergalattico Goku è stato costretto a superare continuamente i propri limiti nel corso di Dragon Ball Super.

Dopo due ulteriori evoluzioni dei Super Saiyan, denominate rispettivamente God e Blue, durante il Torneo del Potere Goku si è spinto oltre, attingendo alla tecnica divina dell’Ultra Istinto, estremamente difficile da apprendere per le creature considerate mortali, e molto complessa persino per gli Angeli o gli Dei della Distruzione. Solo grazie agli allenamenti al fianco di Merus e Whis, infatti, Goku è riuscito a padroneggiare la tecnica, sfruttandola nuovamente contro lo stregone Molo, e nella saga di Granolah.

La battaglia contro Gas si è rivelata particolarmente ostica, e solo grazie ai consigli di Whis, ovvero di donare un tocco personale all’Ultra Istinto, e all’ascolto dello scontro tra suo padre Bardack e Gas, risalente a 40 anni prima, Goku è riuscito a dare vita ad una tecnica ibrida dalla potenza inaudita. Il Vero Ultra Istinto è attualmente la forma più potente di Goku, e consiste nell’unione delle abilità divine della tecnica alla possibilità di controllare emozioni forti, sfruttandole a proprio vantaggio nel combattimento.