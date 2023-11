Qual è la formula vincente per un anime isekai?

Se c’è un sottogenere del mondo dell’animazione giapponese che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente dimostrandosi tra i più popolari, quello è l’isekai. Tuttavia, il successo del genere ha comportato anche la produzione di opere dalla dubbia qualità, e per questo ci siamo chiesti se esista una formula per creare un isekai vincente.

Da light novel a videogiochi, gli isekai stanno spopolando in ogni settore dell’intrattenimento, ma sempre più spesso i grandi appassionati del genere si ritrovano delusi da quanto proposto. Ovviamente, come qualunque altro genere, è possibile definire degli elementi che accomunano tutte le opere, ma non inquadrare una struttura che vada bene per ogni tipo di lettore o spettatore.

Possiamo però parlare di ciò che funziona e cattura l’attenzione della maggior parte del pubblico, come un incipit in cui il o la protagonista vede la propria vita stravolta e si ritrova in un mondo sconosciuto, tutto da scoprire, con le proprie peculiarità culturali, strutture amministrative, e, molto spesso, power system legati a magia e capacità combattive.

Per rendere il tutto più interessante, quindi, ci vorrebbe anche che l’arrivo del protagonista avvenisse in un momento importante nella storia della nuova dimensione, magari durante una guerra che sta sconvolgendo gli equilibri di potere, o altri eventi che lo possano porre di fronte a scelte morali e importanti, così da far capire anche il loro carattere e la loro profondità agli spettatori, o addirittura creare empatia con loro.

Da qui ci leghiamo ad un altro aspetto fondamentale per far funzionare un isekai, o in generale una storia che vuole essere coinvolgente e avvincente, vale a dire la presenza di un protagonista proattivo, che va alla ricerca dell’azione, desideroso di avventurarsi e scoprire i segreti di un mondo alieno, magari anche affrontando sfide sempre diverse e più pericolose, rappresentate da ostacoli fisici o da potenti avversari, che possano essere in qualche modo il motore della sua evoluzione.

Infine, al protagonista vanno affiancati personaggi ben sviluppati, ognuno coi propri valori e difetti, in grado di portare contributi diversi alla storia, e renderla più profonda attraverso i loro background, magari relativo al passato del mondo da scoprire. Per concludere, ecco i 10 migliori anime isekai slice-of-life, e ad una recente polemica emersa per la poca originalità di alcuni isekai.