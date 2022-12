Qual è stato il franchise più redditizio del 2022? Jujutsu Kaisen regna su tutti

A meno di dieci giorni dalla fine del 2022 possiamo tirare le somme sull'annata appena trascorsa. Qual è stato il franchise anime e manga più proficuo dell'anno? Un nome regna tra tutti sbaragliando la concorrenza. La classifica è dominata da Jujutsu Kaisen di Gege Akutami.

La fine del manga di Jujutsu Kaisen si avvicina, secondo quanto dichiarato dal suo autore al Jump Festa 2023. A ogni modo, lo shonen con lo Stregone Yuji Itadori come protagonista è attualmente uno dei più amati dal pubblico. Anzi, stando a una recente classifica condivisa da Oricon si potrebbe anche dire che è proprio l'opera più amata degli ultimi 365 giorni.

Nel 2022 la serie anime di Jujutsu Kaisen è rimasta ai box, ma ciò non ha inficiato sulla popolarità del franchise. Stando alla classifica dei franchise più redditizi dell'anno stilata da Oricon notiamo infatti che Jujutsu Kaisen è il brand che ha fatto registrare il maggior profitto, nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2021 e il 19 dicembre 2022, con 10,172,176,690 yen guadagnati. Questo grandioso risultato è stato raggiunto anche grazie al debutto nei cinema di Jujutsu Kaisen 0.

Alle spalle della creatura di Gege Akutami si classifica l'intramontabile ONE PIECE, da oltre 20 anni nel cuore degli appassionati, con 6,931,620,516 yen di profitti. Il podio è completato da Tokyo Revengers, di poco dietro l'opera di Eiichiro Oda, e subito dopo da Spy x Family. La top 10 è chiusa, in rigoroso ordine, da Love Live!, Demon Slayer, My Hero Academia, Arashi - Anniversary Tour, Detective Conan e Osomatsu-san.

Vi ricordiamo che nel 2023 arriverà Jujutsu Kaisen Stagione 2 e che dunque il successo dell'opera proseguirà per tutto il corso del prossimo anno.