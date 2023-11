Qual è il gigante bestia di Xaver? Ecco la sua forma nell'anime di Attack o

Nel creare un mondo così pericoloso e politicamente strutturato come quello di Attack on Titan, l’autore, Hajime Isayama, ha voluto approfondire anche figure e personaggi all’apparenza marginali, come Tom Xaver. Apparso per la prima volta nell’episodio 56, La Cantina, Xaver è stato il mentore di Zeke Jaeger, e deteneva il Gigante Bestia.

Grande ricercatore della natura dei giganti, Tom era un eldiano, ma cercò di tenere all’oscuro quante più persone possibili delle sue origini. Purtroppo, un giorno la moglie scoprì la verità, e devastata dai sensi di colpa per aver sposato un eldiano, pratica illegale e proibita per i marleyani, si tolse la vita dopo aver ucciso il figlio avuto con Tom.

Visti i due cadaveri, Tom decise di intraprendere una carriera da guerriero, quasi come una punizione per morire, ma invece ereditò il Gigante Bestia, e iniziò a lavorare come ricercatore per scoprire di più sui giganti. Nel corso della sua vita incontrò e si affezionò a Zeke Jaeger, il quale erediterà a sua volta il potere del mentore.

Come si è notato per gli altri giganti, anche in questo caso la forma è diversa in base all’utilizzatore, e quando si trasforma in Gigante Bestia Tom assume l’aspetto di una bighorn, una pecora delle montagne rocciose, bipede come la maggior parte dei giganti, e dal muso più mostruoso dell’animale da cui prende ispirazione, ed ha un colore prevalentemente grigio-bianco, come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina.

