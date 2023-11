Qual è stata l'ispirazione per Ghost in the Shell? Parla il creatore Masamune Shirow

Considerato uno dei capolavori senza tempo dell’animazione giapponese, Ghost in the Shell diretto da Mamoru Oshii è basato su un manga ideato da Masamune Shirow sul finire degli anni ’80, e serializzato fino al 1991 su Young Magazine di Kodansha. Ma da cosa è derivato quel mondo cyberpunk così interessante? L’ha rivelato il mangaka in persona.

In una recente intervista Shirow ha infatti discusso apertamente non solo delle fonti di ispirazione e del processo creativo dietro all’opera, diventata un vero e proprio cult, ma anche della sua carriera piuttosto unica in un ambiente così competitivo come quello dei manga. La prima scintilla dell’universo cyberpunk in cui poi sarebbe stato ambientato Ghost in the Shell gli venne a 9 anni, quando nell’inverno del 1970 vide per la prima volta il Gioco della Vita ideato dal matematico britannico John Horton Conway, un automa cellulare in cui venivano mostrati degli elementi programmati per interagire come se fossero vivi e la loro evoluzione.

Anni dopo, nel 1985, questa idea prese forma nel manga Appleseed, portato in Italia da Granata Press e Star Comics, dove emerse da subito la grande passione di Masamune nei confronti del genere cyberpunk. Dai cyborg, a cervelli meccanicamente potenziati, fino a intricati metodi di hackeraggio, Appleseed conteneva molti aspetti che sarebbero tornati in futuro in Ghost in the Shell.

Ricordando quegli anni, Masamune ha anche sottolineato come fosse molto complicato arrivare su delle riviste rinomate, poiché era assente il passaggio da un doujinshi, una rivista pubblicata indipendentemente, a far parte di un’azienda e una redazione solide e affermate. Dopo Appleseed non aveva più mandato nulla a riviste specializzate, o fatto del praticantato presso mangaka più celebri, ma la svolta arrivò quando mandò due racconti brevi a Mr Y. (nome lasciato volutamente così da parte di Masamune), editor di Young Magazine di Kodansha.

Uno dei due racconti era la base di Ghost in the Shell, che aveva un The iniziale nel titolo originale. L’idea venne rivisitata diverse volte, aggiungendo e tagliando materiale, e ambientandola in Giappone. Quel periodo è stato uno dei più intensi lavorativamente, dato che Masamune era impegnato in altre due opere, ma alla fine quella storia si trasformò nel suo più grande capolavoro.

Un’altra spinta creativa per Ghost in the Shell deriva dalla voglia di immaginare cosa sarebbe accaduto in un lontano futuro, spingersi oltre i limiti già raggiunti della fantascienza di allora, di cui leggeva spesso sulla rivista Nikkei Science. Fateci sapere cosa ne pensate di queste rivelazioni da parte del maestro Masamune nei commenti. In conclusione, vi lasciamo al nostro speciale dedicato al capolavoro di Mamoru Oshii, e ricordiamo che il famoso regista ha lanciato un suo corso online.