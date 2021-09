Qual è il manga più brutto di sempre? Il nome che non vi aspettavate

Si parla sempre dei manga e degli anime più belli, quelli che ti scaldano il cuore o lasciano il segno. Abbiamo visto quali sono i dieci manga conclusi più amati secondo le categorie di MyAnimeList, con nomi esclusivi come Fullmetal Alchemist, Monster e tanti altri ancora. Ma queste classifiche hanno anche il loro rovescio.

Come esistono i manga belli, esistono anche manga brutti e che fanno alzare più di un sopracciglio durante la lettura. Sempre rifacendoci alla classifica di MyAnimeList, il database di manga per eccellenza, quali sono le storie con il voto più basso di sempre? Ecco quindi qual è il manga più brutto esistente nel loro database.

Il nome non sarà nuovo a molti, ma il manga col voto più basso è High School Musical. Lo show Disney ebbe un adattamento che durò un solo volume, a opera di Mari Asabuki. Il manga non è praticamente piaciuto dato che ha ricevuto un voto medio di 2,49, un'insufficienza che stronca. E se invece volessimo prendere il manga originale, quindi non un adattamento, col voto più basso? In questo caso la risposta sarebbe Gal☆Cleaning! di Shuwata Ramunemura con un voto di 4,36. Questa commedia romantica è stata pubblicata tra il 2018 e il 2019 con soli due volumi.

Qual è invece l'anime più brutto di sempre?