Qual è il primo manga della storia? E a quando risale? Breve excursus sulla loro nascita

I manga al giorno d'oggi sono su ogni scaffale. Fumetterie e librerie hanno dedicato ampi spazi a questo medium proveniente dal Giappone che, in particolare negli ultimi anni, si è ritagliato uno spazio importantissimo. Se già dagli anni '80 e '90 era evidente l'influenza pop nipponica, adesso lo è ancora di più.

A differenza di altri paesi, in Giappone non ci si limita ai fumetti per ragazzi, e infatti ci sono molti manga seinen molto venduti nelle classifiche annuali, ma non mancano anche fumetti con target shojo, josei e kodomo - rispettivamente per ragazze, donne adulte e bambini - confermando così l'eterogeneità delle storie raccontate nel nuovo millennio. Ma da cosa ha avuto origine il tutto? Qual è stato il primo manga della storia? Facciamo un salto indietro di diversi secoli per capire le origini del medium giapponese.

L'arte del disegno viene padroneggiata dall'umanità da decine di migliaia di anni, ma alcuni rotoli con disegni che possono essere direttamente riferiti allo stile manga risalgono al periodo Kamakura, ovvero tra il 1185 e il 1333. In questo secolo e mezzo venne realizzato il Choju Jinbutsu Giga e lo Shigisan Engi Emaki, due lavori che possono essere ricondotti proprio ai manga. Per la nascita del termine vero e proprio bisognerà tuttavia attendere tra la fine del '700 e l'inizio dell'800.

A quegli anni risalgono lo "Shiji no Yukikai" di Santou Kyoden e il "Manga Hyakujo" di Aikawa Minwa, seguiti poi qualche decennio dopo da uno degli artisti giapponesi più famosi, Hokusai, che realizzò nel 1814 il "Hokusai Manga", tutte opere principalmente comiche e satiriche. Questi potrebbero essere quindi ritenuti le basi dei manga moderni, anche se l'evoluzione completa del genere avvenne negli anni '40 e '50 con l'arrivo di Osamu Tezuka, il Dio dei Manga, che ampliò fortemente produzione e visione di questo medium, cementando le fondamenta per i prodotti odierni.

Ancora oggi il manga è lettissimo dalla stragrande maggioranza della popolazione giapponese e non solo, dato che nelle classifiche USA i manga stanno spopolando a svantaggio dei comics locali.