Qual è il miglior anime della stagione primaverile? La risposta dei fan giapponesi

Filmarks, il servizio di recensioni con sede a Tokyo più importante del Giappone, ha recentemente pubblicato tre nuove graduatorie, indicando quelle che sono considerate come le migliori serie anime della primavera 2021 secondo i voti dei fan. Senza troppe sorprese in cima alla classifica ci sono due anime molto importanti, ma fortunatamente non mancano gli outsider.

Le tre classifiche sono state rispettivamente stilate in base al "Livello di soddisfazione", indicato dai fan con un voto da una a cinque stelle, "Numero di recensioni" e "Numero di commenti". I numeri che vedete di fianco ai nome delle serie anime nelle prime due classifiche rappresentano la media dei voti degli utenti e il numero di recensioni registrate nel portale. Le classifiche sono state stilate con un sondaggio indetto nel mese di maggio 2021.

Miglior anime primaverile per media voto

Fruits Basket 3 (4.37/5) My Hero Academia 5 (4.37/5) Kingdom 3 (4.14/5) Zombie Land Saga Revenge (4.099/5) Moriarty the Patriot (4.098/5)

Anime primaverile più recensito

La Via del Grembiule (1414 recensioni positive) Tokyo Revengers (1233) My Hero Academia 5 (815) To Your Eternity (610) ODDTAXI (372)

Anime primaverile più commentato

To Your Eternity My Hero Academia 5 SSSS.Dynazenon Tokyo Revengers Super Cub

Come potete vedere My Hero Academia 5 continua a essere la serie più costante su tutti i fronti, mentre To Your Eternity e Tokyo Revengers sono indubbiamente le più grandi sorprese di questa stagione. La classifica non è poi tanto differente da quella stilata lo scorso marzo, in cui il pubblico giapponese aveva visto come possibili migliori serie primaverili My Hero Academia 5 e Fruits Basket 3.

E voi cosa ne dite? Qual è la vostra serie anime preferita di questa stagione? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia 5 tornerà domani, 29 maggio 2021, con l'episodio numero 10, il penultimo dell'attuale arco narrativo.