Qual è il miglior anime di tutti i tempi secondo i teenager giapponesi? Ecco la Top 30

Lo staff di NTT Docomo, la più grande compagnia telefonica di tutto il Giappone, ha recentemente condotto un sondaggio indirizzato ai teenager, chiedendo loro quale fosse il miglior anime di tutti i tempi. Il vincitore, scelto da una lista con più di 3000 anime candidati, ha ottenuto circa il quadruplo dei voti del secondo classificato.

Essendo di età molto giovane, la maggior parte dei votanti ha optato per serie televisive recenti. Di conseguenza, non hanno trovato spazio opere iconiche del calibro di Death Note, ONE PIECE o Dragon Ball. Qui sotto potete leggere la Top 30.

Top 30 miglior anime di tutti i tempi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sword Art Online A Place Further Than the Universe Re: Zero Vita da Slime Steins;Gate Hyouka The Irregular at Magic High School Code Geass: Lelouch of the Rebellion Shirobako Dr. Stone Overlord Puella Magi Madoka Magica Yurucamp Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai Clannad After Story Psycho-Pass Natsume degli spiriti Konosuba Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Banana Fish Bugie d'Aprile The Rising of the Shield Hero Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 Sound! Euphonium Bungo Stray Dogs Angel Beats! Hunter x Hunter Saekano - How to Raise a Boring Girlfriend Haykuu!!

Come suggerito dagli spaventosi report di vendita, Demon Slayer continua ad essere l'opera del momento, sia nel settore anime che in quello manga. Segue a ruota Sword Art Online, l'isekai per definizione creato da Reki Kawahara. La distanza di voti tra i due è di oltre 6500 (8562 a 1943).

In classifica trova spazio anche qualche commedia romantica come Clannad, Bunny Girl Senpai e Bugie d'Aprile, mentre il neofita Vita da Slime entra addirittura in Top 5 con 1507 voti. Cliccando sopra il link reperibile in calce potete dare un'occhiata alla Top 100.