Qual è stato il miglior diavolo della prima stagione di Chainsaw Man? La top 3 dei mostri

Il manga di Chainsaw Man è stato uno dei più apprezzati tra il 2018 e il 2020, anni della sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Tatsuki Fujimoto ha creato un'opera intrisa di follia e caos che però non si è ancora risolta definitivamente, con la seconda parte in corso su Shonen Jump+, ripresa dopo qualche anno di stop.

Ora però la platea si è allargata con il successo dell'anime di Chainsaw Man, di certo uno dei più chiacchierati a livello stagionale. Riprendendo pedissequamente la storia creata da Fujimoto, Studio MAPPA ha realizzato gli ottimi diavoli di Chainsaw Man, figure dall'aspetto infernale e che devono incutere paura per ottenere più potere. Ma quali sono i migliori diavoli apparsi in Chainsaw Man stagione 1?

Selezioniamone tre tra tutti quelli apparsi. In attesa di vedere quelli futuri, si parte in questa top 3 con il Diavolo Fantasma, un essere dal busto cilindrico con una testa di donna che lo sormonta e una decina di gambe che terminano con dei piedi prensili. La creatura evocata da Akane Saruwatari che ha ucciso Himeno è sicuramente una delle più terrificanti e belle apparse nella prima stagione.

Il secondo in classifica è invece il Diavolo Maledizione, utilizzato da Aki e che è apparso per pochissimi secondi, abbastanza però per lasciare impressa la propria immagine nella mente di tutti gli spettatori. Sfruttata contro il Diavolo Katana, questa evocazione mostra il Diavolo Maledizione, una serie di ossa e teschi che distruggono l'avversario.

In prima posizione invece c'è il Diavolo Futuro, un essere sempre controllato da Aki e che garantisce di vedere parzialmente il futuro. La sua figura che ricorda un albero che cresce da un punto nel nulla è unica e subito si fa notare, con un carattere che poi non mantiene le aspettative di un diavolo.

Sicuramente ci sono tanti altri diavoli apparsi, come il Diavolo Pipistrello e il Diavolo Eternità, ma questi tre sono probabilmente i migliori di questa prima fase. Qual è invece secondo voi la top 3 dei diavoli di Chainsaw Man stagione 1?