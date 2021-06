Qual è il miglior disegnatore di Shonen Jump? La risposta in un sondaggio per soli adulti

Weekly Shonen Jump ha visto tra le sue fila tanti mangaka. Ognuno di questi ha creato una o più serie, moltissime cancellate dopo poco e destinate all'oblio, altre diventate dei blockbuster mondiali. I fan combattono spesso nel web sui migliori manga della rivista tra Dragon Ball, ONE PIECE e altri. E se ci limitassimo solo al fattore artistico?

Un sondaggio giapponese effettuato sul portale Futabanet Manga Plus ha raccolto il parere di 300 persone di un'età tra i 30 e i 59 anni per sapere quali sono quei mangaka che hanno pubblicato su Weekly Shonen Jump che secondo loro sono riusciti a creare un'arte in grado di impressionarli ancora a distanza di anni.

La classifica con i migliori 10 mangaka di Weekly Shonen Jump per il lato artistico è la seguente:

Akira Toriyama (Dragon Ball, Dr. Slump): 15,7% dei voti; Tsukasa Hojo (City Hunter, Occhi di Gatto): 12% dei voti; Hirohiko Araki (Le Bizzarre Avventure di Jojo): 9,3% dei voti; Takehiko Inoue (Slam Dunk): 8% dei voti; Masashi Kishimoto (Naruto): 7% dei voti; Masakazu Katsura (Video Girl Ai, DNA², I”s): 6,3% dei voti; Eiichiro Oda (ONE PIECE): 6% dei voti; Takeshi Obata (Death Note, Bakuman, Hikaru no Go): 4,7% dei voti; Yusuke Murata (Eyeshield 21): 6% dei voti; Hisashi Eguchi (Susume!! Pirates, Stop!! Hibari-kun!) e Kentaro Yabuki (To Love Ru, Black Cat): pareggio al 3,3% dei voti.

Questo sondaggio ha permesso di dare uno sguardo diverso al mondo dei manga, con dei lettori che solitamente sono tenuti in disparte per la loro età. Concordate con la classifica ottenuta dal sito Futabanet?

A livello mondiale invece si è concluso il sondaggio di popolarità di ONE PIECE, un evento che ha raccolto milioni di utenti.