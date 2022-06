Qual è il miglior episodio di Bleach? Il sito ufficiale dell'anime lancia il sondaggio

Ormai è passato molto tempo da quando è stato annunciato un sequel per Bleach. Ciò ovviamente non si riferisce al manga di Tite Kubo, con il mangaka che ha ideato qualche oneshot e una serie parallela - Burn the Witch - ma al nuovo anime. Il ritorno di Ichigo Kurosaki si avvicina sempre di più e i fan non vedono l'ora che tutto diventi realtà.

Ci vorrà ancora qualche mese e, nel frattempo, l'account Twitter ufficiale di Bleach ha deciso di ripercorrere un po' la storia di Ichigo e degli altri shinigami della serie. Lo ha fatto proponendo un sondaggio finito sul sito ufficiale: qual è il miglior episodio di Bleach? La parola ovviamente spetta a tutto il pubblico, non soltanto quello giapponese.

Cliccando sul sito ufficiale, che trovate sia nel tweet che nella fonte, sarà possibile votare uno dei tanti episodi della prima serie di Bleach. Sono presenti quasi tutti gli episodi, suddivisi per arco narrativo. In molti però hanno notato la mancanza degli episodi tra il 311 e il 342, numeri che coincidono con la saga dell'esercito invasore delle tredici Brigate, un arco narrativo filler.

Qual è il vostro episodio preferito di Bleach? A questi si aggiungeranno quelli della Guerra dei Mille Anni che approderà in Giappone e non solo a fine 2022, concludendo la storia di uno degli anime più di successo di TV Tokyo.