Qual è il miglior film di Detective Conan? La risposta di oltre mezzo milione di utenti

Dal 10 al 20 gennaio scorso, il sito web ufficiale del celebre programma giapponese Kinro NTV ha aperto un sondaggio chiedendo agli appassionati dell'anime di Detective Conan di votare il "Miglior film della serie" (esclusi quelli distribuiti negli ultimi tre anni). Scopriamo insieme la Top 5, stilata secondo le preferenze dei 510,140 votanti.

Al quinto posto con 35,463 voti troviamo il più recente dei cinque: Detective Conan: I girasoli infernali. La pellicola venne pubblicata il 18 aprile 2015 e racconta del furto dei famosi Girasoli di Van Gogh. Al quarto posto con 52,793 voti trova spazio Detective Conan: Requiem per un detective, il film del 2006 in cui Kogoro e i Detective Boys si trovano costretti in una corsa contro il tempo per risolvere il caso dei braccialetti esplosivi.

Gradino più basso del podio per Detective Conan: Trappola di cristallo (55,182 voti), il film del 2001 in cui Conan deve risolvere il mistero dietro la costruzione delle due torri di West Tama City. Al secondo posto con 60,535 voti c'è il più recente Detective Conan: Il cecchino da un'altra dimensione, la fantastica pellicola del 2014 ambientata nella Bell Tree Tower di Tokyo, mentre al primo si trova lo storico Detective Conan: Solo nei suoi occhi, vincitore assoluto con 77,991 voti.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere qual è il vostro film preferito con un commento! Nel caso in cui foste degli appassionati delle avventure di uno degli investigatori più famosi del mondo poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle recenti novità inerenti a Detective Conan: il proiettile scarlatto, il nuovo film in uscita quest'anno.