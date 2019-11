Qual è stata la miglior opera realizzata da Rumiko Takahashi? Ecco la risposta dei fan

È passato poco più di un mese dal sessantaduesimo compleanno di Rumiko Takahashi, la fumettista giapponese famosa per aver realizzato capolavori del calibro di Inuyasha, Lamù e Ranma ½. A tal proposito, NHK TV ha deciso di stilare una classifica delle opere migliori dell'autrice secondo le preferenze dei fan. Scopriamo insieme i risultati.

Come potete vedere in calce, il pubblico giapponese non ha votato unicamente per il miglior adattamento tratto dai lavori della mangaka ma anche per il miglior personaggio da lei ideato. La prima classifica premia come miglior opera Inuyasha, seguita a ruota da Ranma e Maison Ikkoku (conosciuta in Italia con il titolo "Cara dolce Kyoto"); le prime due classificate sono state votate principalmente da donne di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Solo quarto posto per Lamù, la serie che negli anni ottanta conquistò il pubblico del Bel paese.

Per quanto riguarda i protagonisti domina la classifica il mezzo demone Inuyasha, seguito a ruota dalla bellissima Lamù. Il terzo gradino del podio è sorprendentemente occupato dal fratello maggiore di Inuyasha Sesshomaru, mentre i personaggi di Ranma detengono praticamente metà dei posti in palio con cinque posizioni su dieci conquistate.

