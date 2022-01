Qual è il migliore manga di sempre di Weekly Shonen Jump? La risposta in un sondaggio

Weekly Shonen Jump è la rivista a tema manga più famosa al mondo, la stessa che ha ospitato la serializzazione di titoli come Dragon Ball, Saint Seiya e tante altre opere, alcune delle quali che ancora oggi accompagnano settimanalmente le giornate di milioni di lettori.

Nonostante ONE PIECE stia per finire, e con esso anche My Hero Academia di Kohei Horikoshi, la rivista troverà un modo per far emergere nuovi gioielli tra le sue pagine e che daranno così il via alla prossima generazione di Weekly Shonen Jump. Il magazine di punta di Shueisha ha davvero ospitato alcune delle serie fumettistiche giapponesi più popolari di sempre, ma vediamo quali sono le migliori secondo l'opinione dei fan nel Sol Levante.

Il portale nipponico di GooRanking, infatti, ha chiesto a poco meno di 10mila utenti di votare quali sono, a loro dire, i 10 migliori manga di Jump di sempre. La classifica in questione, dunque, qui segue:

Dragon Ball; ONE PIECE; Naruto; Hunter x Hunter; Slum Dunk; Gintama; YuYu Hakusho; My Hero Academia; Haikyuu!; Demon Slayer;

E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica, vi trovate in accordo con l'opinione dei lettori in Giappone? In caso contrario, diteci la vostra personale top 3 nell'apposito box dei commenti in fondo alla pagina.