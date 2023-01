Qual è stata la migliore opening del 2022? Trionfa Chainsaw Man

L'anno nuovo è ormai cominciato e a breve si aprirà la prossima, meravigliosa stagione anime. Prima di andare avanti, tuttavia, facciamo un riepilogo sul meglio dell'anno appena trascorso. Quali sono state le migliori sigle di apertura del 2022? I fan giapponesi hanno eletto la top 10.

Dopo aver stilato la classifica dei migliori anime del 2022, il pubblico giapponese ha nominato anche le migliori opening dell'anno. La classifica è stata stilata a partire da un sondaggio condotto da Anime! Anime! a cui hanno partecipato centinaia di utenti, prevalentemente di sesso femminile e di età maggiore ai 18 anni. Eccovi invece gli anime più visti in streaming nel 2022.

La serie anime vincitrice del titolo di migliore opening del 2022 è Chainsaw Man con il brano "KICK BACK" di Kenshi Yonezu. Qui trovate l'opening di Chainsaw Man. Arriva dunque un ulteriore riconoscimento per l'adattamento dell'opera di Tatsuki Fujimoto prodotto da Studio MAPPA. A seguire, troviamo in seconda posizione l'opening di SPY x FAMILY, “Mixed Nuts” di Official HIGE Dandism, e in terza posizione l'apertura di When Will Ayumu Make His Move?, "Kakehiki wa Poker Face" di Kana Hanazawa.

Dalla quarta posizione, fino alla decima troviamo invece:

4. Tiger and Bunny 2 - "kaleido proud party" di Unison Square Garden

5. BLUELOCK - "Chaos ga Kiwamaru" di Unison Square Garden

5. My Hero Academia Stagione 6 - "Hitamuki" di Super Beaver

6. Heroines Run the Show - "Julietta" di LIP×LIP

8. Ya Boy Kongming! - "Chikichiki Banban" dei QUEENDOM

8. Lycoris Recoil - "Alive" di ClariS

10. Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury - "Shukufuku" di YOASOBI

10. BOCCHI THE ROCK - "Seishun Complex" della Kessoku Band

Per quanto riguarda invece le migliori ending ecco la classifica dei primi 10: