Qual è stata la morte più dolorosa da sopportare in un anime? Ecco la classifica

Non capita molto raramente che un personaggio, anche piuttosto apprezzato dalla community, possa perdere la vita a seguito di un avvenimento in un anime. Che sia un titolo popolare o un progetto di nicchia, queste svolte narrative tendono spesso a ferire gli spettatori.

Di tanto in tanto la community nipponica partecipa a sondaggi a tema, proprio come questo in merito alla miglior scena in un anime. Ad ogni modo, il popolare portale Anime!Anime ha condotto l'ennesimo di questi per decretare quale sia stata la morte più sconvolgente all'interno di una serie. L'iniziativa ha richiamato un gran numero di partecipanti che ha permesso così di stilare una classifica. Quelle che seguono sono le prime 6 posizioni:

Kyojuro Rengoku (Demon Slayer); Portuguase D. Ace (ONE PIECE); Sasha Blouse (L'Attacco dei Giganti); Eugeo (Sword Art Online); Jiraya (Naruto); Keisuke Baji (Tokyo Revengers);

L'eroico pilastro del fuoco di Demon Slayer non poteva che conquistare il pubblico dopo la sua emozionante dipartita a seguito di un epico scontro con una delle Lune Crescenti di Muzan. E voi, invece, vi trovate d'accordo con questa classifica o c'è qualche altra morte degna di far parte di questa top 6? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito box qua sotto.