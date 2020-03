Qual è il nome occidentale della nuova serie dei Pokémon?

Mentre la nuova serie dei Pokémon raggiunge il 18° episodio, in rete si continua a dibattere in merito alla corretta nomenclatura dell'ultima stagione. I distributori dell'anime nei diversi Paesi hanno creato molta confusione sul titolo, soprattutto sulla versione occidentale. A tal proposito, un rumor pare aver finalmente chiarito il dilemma.

Fino a qualche giorno fa, vi era molta confusione in merito al titolo dell'ultima trasposizione dei mitici Pocket Monsters. In aiuto alla nomenclatura ufficiale dell'anime in Occidente è stata chiamata in causa la versione thailandese dell'omonima serie, in quanto i due adattamenti hanno sempre recuperato e utilizzato lo stesso nome e logo.

In Thailandia, e probabilmente anche in Occidente, dunque, quella che sembrava chiamarsi "Pokémon: La Serie" è intitolata invece Pokémon Journey. Ci teniamo a ribadire, ovviamente, che quanto riferito è una mera voce di corridoio e non è da escludere che a ponente si possa utilizzare una differente nomenclatura per far riferimento alla stessa opera. Ad ogni modo, data la stretta comunanza tra i due adattamenti, vi è comunque una forte probabilità che Pokémon Journey diventi il nome ufficiale dell'ultima serie attualmente in onda.

A tal proposito, sapevate che recentemente Ash ha catturato un nuovo Pokémon? E voi, invece, cosa ne pensate della confusione in merito al titolo della serie animata ambientata in quel di Galar? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.