Qual è il peggior anime che tu abbia mai visto? Ecco le risposte del web

Infatti, siamo qui oggi per dare spazio agli anime brutti . Ovviamente, la bellezza di un prodotto è sempre soggettiva, ma ci sono degli anime che, dal punto di vista della narrazione e delle animazioni, sono un gradino sotto agli altri, e per questo spesso conquistano una minor fetta di pubblico. Ciò non vuol dire però nulla, visto che molti appassionati provano odio anche per anime che sono stati osannati dalla critica e dal pubblico.

Abbiamo parlato in lungo e in largo dei migliori anime usciti finora nel 2022. Dalla colossale quarta stagione di Attack on Titan al sorprendente Spy x Family , passando per le incredibili animazioni della stagione 2 di Demon Slayer e la commedia romantica Kaguya-sama: Love Is War, ci siamo forse un po' rotti le scatole di prodotti di alto livello.

It isn't the worst objectively speaking, but SaeKano never fails to make me positively angry at it with how pretentiously it wants to play the "haha, romcoms and dating are bad, amirite ;)" game, only to fail into the exact fucking pitfalls it makes fun of. https://t.co/7gkMyQ5yok — Vizi István Brand Ambassador (@DodgersHUN) May 18, 2022

Rent-a-Girlfriend is literally the worst thing I've ever watched and probably the worse I'll ever watch https://t.co/Ibc8k06AeA — Audrey Hikawa (@_FallenHina) May 18, 2022

my little monster was AWFUL how did people like this monstrosity of a show https://t.co/cUnLLiidqe — soup (@thesnailwitch) May 18, 2022

So... Do you ask me what is the worst anime I've ever watched and why is it The Promise Neverland season 2? https://t.co/lqMm1GBeeQ — Alina🔮CW: Fruits Basket (@linacaromina) May 18, 2022

theres a lot but Akame Ga Kill — OTalDoMaicol 🇭🇺 (@maicolthepigeon) May 17, 2022