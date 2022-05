Qual è il personaggio preferito di Akira Toriyama? Risponde l'autore di Dragon Ball

Al momento Akira Toriyama sta lavorando su Dragon Ball Super, il manga portato avanti insieme a Toyotaro, che si sta occupando però della maggior parte della stesura, dei disegni e di tanto altro ancora. In contemporanea però, il famoso autore della storia di Goku si sta concentrando sul lungometraggio che arriverà a breve nei cinema nipponici.

Dragon Ball Super: Super Hero mette in risalto Gohan, per cui Akira Toriyama ha speso alcune parole di recente. In vista dell'uscita del lungometraggio in Giappone, datato per il 12 giugno 2022, si è speso in un'intervista dove discute non più del manga ma proprio della pellicola messa su da Toei Animation. Oltre ad alcune frasi su Gohan, Akira Toriyama ha rivelato anche il suo personaggio preferito di Dragon Ball.

"Piccolo è il mio personaggio preferito. È sempre così silenzioso, quindi questa potrebbe essere la prima volta che viene mostrato loquace e attivo." Un'opinione chiara e concisa quella di Akira Toriyama. Quindi è il namekkiano a ricoprire un ruolo di rilievo per lui, e sicuramente lo avrà nei film come si è visto dalle tante locandine e dai trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, dove molto probabilmente affiancherà Gohan nel ruolo di protagonista per gran parte del tempo.