Qual è stato il primo personaggio ucciso dal Death Note? L'inizio della storia di Kira

Il dio della morte Ryuk, annoiato per il desolato mondo degli shinigami che non gli offre molte alternative per scacciare la noia, decide di far cadere il proprio quadernino nel mondo umano, portando così inizio alle gesta di Kira. Tutti ricordano questo incipit di Death Note, l'evento fondante del primo episodio della serie di Ohba e Obata.

Nel corso della serie, Light incrocerà la vita di altre persone e metterà loro un punto fermo. Sono state probabilmente più di un migliaio i decessi scaturiti dalla penna del giovane giapponese. Ma qual è stata la prima vittima del Death Note? Ritorniamo proprio al primissimo episodio della serie per ricordare il nome e la situazione che portò a questo omicidio a distanza.

La prima vittima del Death Note è Kurou Otoharada, un uomo che si era introdotto in una scuola armato e che stava terrorizzando gli studenti e gli insegnanti. Durante il suo assalto, sono morte sei persone e proprio questo ha portato la notizia su tutti i telegiornali che hanno coperto la notizia in tempo reale. Light, venuto in possesso del Death Note proprio in quella giornata e desideroso di provarlo nonostante il suo scetticismo iniziale, scrive il nome di quest'uomo, apparso sul telegiornale per intero con tanto di scrittura dei kanji.

Il risultato è stato un arresto cardiaco per Kurou Otoaharada, non avendo Light menzionato altre motivazioni per la morte. Di conseguenza è stato lui il primo criminale morto per mano del novello Kira, che in quel momento si stava ancora accertando della concretezza del quadernino nero della morte piovuto dal cielo all'improvviso. Dopo di lui, ci sono tante altre vittime, alcune morte in maniera spietata, che poi porteranno Light Yagami verso il suo destino finale.