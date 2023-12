Qual è il prossimo film di Makoto Shinkai? Ecco quello che sappiamo

Appena viene assimilato dal pubblico il nuovo film di un regista tanto amato è normale immaginare già quale potrebbe essere il suo prossimo progetto. Makoto Shinkai non fa eccezione perciò tutto quello che sappiamo al momento.

Iniziamo dicendo subito che non c'è stato alcun annuncio ufficiale e concreto sul prossimo film animato di Makoto Shinkai, anche perché Suzume, il suo ultimo lavoro, è uscito in Giappone a fine 2022. Stando alle ultime tempistiche del regista, però, possiamo immaginare circa tre anni tra un film e l'altro, quindi il 2025 potrebbe essere una data papabile per vedere il prossimo film.

L'altro elemento che conferma Makoto Shinkai al lavoro sul suo nuovo lungometraggio è un'immagine da lui pubblicata su Twitter a giugno. Era una schermata del suo pc e fra i nomi delle cartelle si poteva scorgere "New Film 2", facendo quindi immaginare che un progetto fosse già nelle sue prime fasi di ideazione.

Durante un'intervista in quel periodo lo stesso Makoto Shinkai aveva detto che stava pensando al film successivo, dopo aver archiviato, anche mentalmente, il catastrofico terremoto e maremoto del 2011 in Giappone grazie a Suzume. E infatti ecco il significato e la spiegazione del finale di Suzume.

Perciò anche se non ci sono certezze sembra proprio che Makoto Shinkai sia già al lavoro, seppur nelle fasi preliminari, per il suo prossimo lungometraggio animato.

E voi cosa vi aspettate dal suo nuovo film? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di Suzume.