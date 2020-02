Qual è il prossimo manga di cui vorreste un adattamento? AnimeJapan lancia il sondaggio

L'atmosfera dark di Chainsaw Man, i meravigliosi personaggi di Act-Age o l'esilarante "famiglia fai da te" di Spy x Family? Fate la vostra scelta e votate, perché con tutta probabilità una delle cento opere in lista nel sondaggio di AnimeJapan 2020 verrà premiata con un adattamento anime.

Il sito web dell'attesissimo evento giapponese, che si terrà a Tokyo dal 23 al 26 marzo 2020, ha infatti chiesto agli appassionati di tutto il mondo di "Votare il manga che più meriterebbe un adattamento televisivo", suggerendo un centinaio di validissime opzioni. Le votazioni sono state aperte il 1 febbraio e si chiuderanno definitivamente il 16 dello stesso mese. In calce all'articolo trovate il link di rimando alla pagina del voto, traducibile in lingua inglese tramite l'utilizzo di Google Chrome.

I grandi favoriti sono ovviamente i tre colossi sopracitati, attualmente in fase di serializzazione con 5 (Chainsaw Man), 9 (Act-Age) e 3 (Spy x Family) Volumi disponibili. Tra le seconde linee, spiccano il celebre Komi Can't Communicate, Dungeon Meshi e Bokura no kiseki. In tutti i casi Act-Age sembrerebbe - anche solo per via della mole di capitoli disponibili - il grande favorito alla vittoria.

E voi cosa ne pensate? Quale sceglierete? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai recenti annunci legati agli adattamenti anime di Kuma Kuma Kuma Bear e Jujutsu Kaisen.