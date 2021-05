Qual è la puntata in cui Naruto diventa Hokage? Guida agli episodi dell'anime

Studio Pierrot è stato piuttosto disordinato nell'adattamento anime di Naruto, complicazioni dettate soprattutto da questioni di share e merchandising richieste dall'emittente televisiva TV Tokyo che ha spinto per la realizzazione di numerosi episodi filler. Tuttavia, lo stesso finale ideato da Masashi Kishimoto è purtroppo frammentato nell'anime.

Su 500 episodi di Naruto Shippuden, infatti, ben il 40% è stato completamente inventato da Studio Pierrot per approfondire qualche passaggio o semplicemente virare la storia verso qualche sotto-trama per dilatare la narrazione, spesso innescando anche il nervosismo degli appassionati. Sorte purtroppo toccata anche a Boruto: Naruto Next Generations, sequel spin-off della storia, che su oltre 180 episodi sono stati trasposti appena pochissimi capitoli del manga.

Ad ogni modo, ufficialmente l'ultimo capitolo del manga di Naruto è il 700, l'unico che è stato spezzato da Pierrot e poi recuperato in una formula piuttosto ambigua. Infatti, l'ultimo capitolo del manga non si trova nell'adattamento anime di Naruto, bensì in Boruto, e per l'esattezza in alcune scene degli episodi dal 20 al 24. La scena dei graffiti sul volto dell'Hokage, il murale con Kurama, tra l'altro cambiato dallo studio, sono tutte sequenze presenti solo nello spin-off della serie originale.

Pertanto, dunque, se non avete mai recuperato l'anime di Boruto, vi suggeriamo di dare un'occhiata a quei pochi episodi per conoscere come Kishimoto aveva programmato il finale del suo capolavoro. Per chi vuole invece solo scoprire in quale puntata Naruto diventa Hokage allora basta una rapida ricerca verso l'OVA n° 10 di 15 minuti intitolato "Il giorno in cui Naruto divenne Hokage". E voi, invece, lo sapevate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.