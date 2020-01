Qual è la reale forza di Deku al 100%? Un fan svela l'arcano utilizzando la matematica

L'episodio 13 di My Hero Academia 4 ha mostrato la reale potenza di Izuku Midoriya, costretto per la prima volta ad utilizzare il suo Quirk "One for All" al 100%. Ma qual è la reale forza di questa abilità? Un fan ha risposto alla domanda calcolando matematicamente forza e velocità dell'aspirante eroe.

Come potete vedere in calce, l'utente YouTube Jacob Underwood ha riposto dichiarando: "Per essere in grado di scomparire, Izuku deve sostanzialmente muoversi in maniera più di rapida di quanto percepito dall'occhio umano. Secondo alcuni studi, l'occhio di un pilota esperto è in grado di percepire un'immagine che compaia su uno schermo purché resti visibile per almeno 5 millisecondi. Ipotizziamo ora che durante lo scontro con Overhaul, Deku abbia effettuato un salto in alto di circa 30 metri (anche se ovviamente ha saltato molto di più). A questo punto, per essere invisibile avrebbe dovuto viaggiare ad una velocità di circa 28.000 km/h, ovvero in maniera 8 volte più veloce del jet più veloce della storia".

Ma come si traduce tutto questo in termini di pura forza? Secondo l'utente la risposta è semplice: "Deku dovrebbe essere in grado di viaggiare ad una velocità dieci volte superiore a quello di un proiettile, e un suo colpo trasferirebbe circa 3.5 milioni di Newton di forza. Per rendere l'idea, un femore si rompe quando viene applicata una forza di 4.000 Newton".

Deku ovviamente a colpito Overhaul a mezzaria, e non applicando il massimo della sua potenza. Nonostante tutto però, il colpo sembrerebbe essere stato abbastanza forte da riportare una severa ferita al volto del villain.

E voi cosa ne pensate? Esiste qualcuno in grado di battere Midoriya al 100%? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora vista poi, vi ricordiamo che è disponibile la preview dell'episodio 15 di My Hero Academia 4.