Qual è la routine di Eiichiro Oda per rispettare le scadenze di ONE PIECE?

Chi è un minimo appassionato di manga e fumetti giapponesi sa che i mangaka, gli autori, spesso e volentieri fanno una vita molto proibitiva, che pende totalmente verso il lavoro mettendo spesso a repentaglio la salute: Eiichiro Oda per ONE PIECE purtroppo non fa eccezione.

Nelle varie interviste rilasciate l'autore di ONE PIECE ha rivelato di avere un serio problema con il sonno, dato che spesso dorme circa tre ore a notte, a volte spostate dalle 9 alle 12, lavorando quindi effettivamente nelle ore notturne. In passato dormiva invece dalle 2 alle 5 del mattino, cosa che ha smesso di fare nel 2013 dopo il ricovero in ospedale.

Per stare dietro ai tempi strettissimi di pubblicazione di ONE PIECE, Eiichiro Oda spesso salta i pasti o comunque non mangia in maniera equilibrata, avendo anche problemi posturali dati dal troppo tempo passato piegato a disegnare.

Quando non ci sono pause tra i capitolo Eiichiro Oda lavora quindi sette giorni a settimana per circa 19 ore, più o meno suddivise così:

lunedì-mercoledì: pianificazione delle vignette e dialoghi

giovedì-sabato: disegno e inchiostratura

domenica: varie ed eventuali

Un programma lavorativo davvero esagerato che infatti fa preoccupare spesso i fan, anche se Eiichiro Oda sembra ormai abituato a ritmi di questo tipo.

E voi conoscevate la routine del mangaka? Sapevate di quando Eiichiro Oda si era nascosto in fumetteria per il primo numero di ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a come i precedenti lavori di Eiichiro Oda hanno influenzato ONE PIECE.