Qual è lo stato di salute dell'industria dei manga?

Come ammesso dagli editor di Viz Media e Gomanga, il motore pulsante dell'industria sono gli anime, che spesso permettono alla controparte cartacea di avere più notorietà, provocando quindi l'aumento delle vendite dei volumi. Il primo manga a spiccare nella top dei fumetti più venduti negli Stati Uniti d'America è il volume 1 di My Hero Academia , piazzatosi al 28° posto di una classifica ricca di contenuti per bambini. Il secondo volume manga più venduto è My Hero Academia 2, sempre di Viz Media, piazzatosi al 44° posto. Spiccano poi altri titoli come Uzumaki, La mia prima volta - My lesbian experience with loneliness e Orange.

Here’s @dallasmiddaugh ‘s chart showing the sales growth of manga since 2002. Manga enjoyed “geometric growth” until 2007. Recovery only began again in 2013, partly thanks to Attack on Titan manga/anime pic.twitter.com/gsEthDvVg3 — Deb Aoki (@debaoki) 3 luglio 2019

What drives manga sales? "Anime is a big driver -- it can propel an already popular manga to greater heights." - examples: My Hero Academia for @VIZMedia , Ancient Magus' Bride for @gomanga - D. Middaugh @ #ProjectAnime19 pic.twitter.com/5WmPgOn0I8 — Deb Aoki (@debaoki) 3 luglio 2019