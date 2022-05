Qual è la scena di bacio in un anime preferita dai fan in Giappone?

I prodotti di animazione, al pari delle serie televisive e di altre tipologie di media, danno molta importanza ai rapporti interpersonali che, alle volte, possono sfociare in un legame tra due personaggi di tipo romantico. Ecco, dunque, quali sono le 8 scene di bacio preferite dai fan in Giappone.

Gli anime di genere romantico sono una tipologia di prodotti molto apprezzati in tutto il mondo, tuttavia non tutte le serie riescono a costruire una 'storia' in grado di soddisfare le aspettative degli spettatori, specialmente in Giappone dove i fan sono particolarmente esigenti. Ad ogni modo, il celebre servizio di Anime!Anime! ha aperto un sondaggio per decretare la classifica delle migliori scene di bacio, la stessa che qui segue:

Shinichi e Ran, Detective Conan; Kirito e Asuna, Sword Art Online; Nagisa e Kaede, Assassination Classroom; Ash e Seren, Pokémon XY & Z; Kyo e Tohru, Fruit Basket; Sasaki e Miyano, Sasaki to Miyano: Inuyasha e Kikyo, Inuyasha; a pari punti: Subaru ed Emilia (Re: Zero), Koko e Nozomi (Precure 5 GoGo!), Kyon e Haruhi (La Malinconia di Haruhi Suzumiya);

E voi, invece, vi trovate d'accordo con almeno una delle scene degli spettatori in Giappone? In caso contrario, diteci la vostra scena preferita in calce alla notizia nell'apposito box dedicato. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questa classifica con i 10 anime più pericolosi del web?