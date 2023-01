Qual è stata la scena migliore degli anime? Ecco le risposte dei fan di Twitter

Con l'esplosione di internet e dei social, è avvenuta anche un'esplosione di medium che sembravano essere di nicchia. Gli anime hanno guadagnato tantissima trazione nell'ultimo decennio proprio grazie alla rete e alla possibilità di creare community online. Così sempre più persone hanno visto i grandi capolavori e gli shonen più famosi di sempre.

Fullmetal Alchemist, ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball, Jojo, Bleach, nomi che ogni appassionato conosce, sono famosi perché hanno tante scene epiche. Che sia un personaggio che muore, un attacco particolarmente cool, una scena struggente o carica di emozioni, ci sono dei momenti che vivono per sempre nel cuore di un appassionato di anime. Ma qual è la scena degli anime a cui i fan pensano di più?

Su Twitter, questa domanda ha scatenato una serie di risposte diverse. Ogni anime ha praticamente la propria scena di rappresentanza, e a dominare sono inevitabilmente i big. La prima risposta disponibile in basso vede la vendetta di Roy Mustang in primo piano: le fiamme che avvolgono Envy sono caldissime e cariche d'odio, con la natura del colonnello che viene alla luce. Ovviamente non possono mancare gli scontri di Naruto, con Kakashi e Obito in primo piano, oppure ONE PIECE con il momento in cui Usopp brucia la bandiera del Governo Mondiale e dichiara guerra al mondo intero.

Non vengono dimenticati anche anime con qualche anno in più sulle spalle come Cowboy Bebop e una delle sue scene con Spike che deve riaffrontare il momento più duro della sua vita. In elenco poi figurano anche L'Attacco dei Giganti, Jojo, Jujutsu Kaisen e Dragon Ball Super. Qual è quella scena degli anime che vi è rimasta impressa tanto da non dimenticarla neanche a distanza di anni?

Chissà se qualcuno degli anime primaverili del 2023 riuscirà a entrare in questo elenco, un giorno.