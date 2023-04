Qual è lo scontro meglio animato? Ecco il parere dell'anime Twitter

Ogni utente ha proposto il suo scontro migliore, con una concentrazione di anime recenti. Non potevano mancare infatti i riferimenti a Ufotable, il noto studio d'animazione che si è occupato di Fate/Stay Night e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , e proprio alcuni scontri di questi due anime vengono menzionati, specie il recente Uzui VS Gyutaro. Si torna un po' più indietro con Naruto che ha più scontri menzionati: Naruto VS Sasuke alla Valle dell'Epilogo alla fine della prima parte del manga e poi Rock Lee VS Gaara. Ma sono davvero tanti gli anime proposti: Mob Psycho 100, My Hero Academia, Bleach , Gintama, anche Alita nonostante l'età riesce a ricevere una menzione per il lavoro svolto all'epoca.

Bleach - Thousand Year Blood War

Yamamoto vs Yhwach pic.twitter.com/BambkUwSez — Simone Zanasi (@Zana1414) March 31, 2023

Saber vs Medusa in heavens feel😩🔥 pic.twitter.com/ekH2KoIsYD — Bobby⭐️ (@OSIBobby) March 29, 2023

God dimple vs psycho helmet tree was a god tier animation with effects 🌚 pic.twitter.com/u0x2SAMYYx — Demon (@Demon44153755) March 31, 2023

Underrated as shit but still up there pic.twitter.com/ofw2hf7ACM — Salty as fuck (@kazdashian) March 31, 2023

Gally (Alita) vs Grewishka; Battle Angel pic.twitter.com/351wp21QUM — Janjo99 (@elJanjo99) March 31, 2023

There are a lot, many of which have been said already. Some expcted and unexpected, but agree with . Another one Id put on the list is this one. From Puella Magi Madoka Magica: Rebellion (I think). Mami vs Homura https://t.co/KpqKbsraDC — Cee-G 🌊 (@SeeaGwith88keys) April 2, 2023