Qual è il seinen in corso più venduto? La sfida tra i giganti dei manga per adulti

I manga si dividono per genere, tra azione, avventura, drama o comedy, e tanti altri ancora. Ma un'altra classificazione molto utile per capire più o meno l'età a cui sono diretti è il target. I manga si distinguono in shonen, seinen, josei, shojo e kodomo, categorie ben distinte ognuna con la propria popolarità.

Gli shonen, diretti ad adolescenti maschi, sono i più popolari dato che hanno a disposizione il pubblico più vasto. I best seller si trovano infatti in questa categoria, ma non bisogna sottovalutare i manga seinen. Diretti a un pubblico più adulto, anche questi riescono a racimolare ottime cifre di vendita. Qual è il manga seinen attualmente in corso più venduto? L'utente Josuke ha raccolto alcuni dati per rivista, vediamoli insieme.

Rivista Weekly Young Jump di Shueisha:

Kingdom, 62 volumi: 83 milioni di copie vendute;

Kaguya-sama, 23 volumi: 16,5 milioni di copie vendute ;

; Real, 15 volumi: 16 milioni di copie vendute;

Terraformars, 22 volumi: 16 milioni di copie vendute;

Golden Kamuy, 26 volumi: 16 milioni di copie vendute.

Rivista Weekly Young Magazine di Kodansha:

Sengoku Gonbee, 24 volumi: 10,89 milioni di copie vendute totali comprese le serie precedenti;

Higanjima 48 Nichi Go, 30 volumi: 10 milioni di copie vendute comprese le serie precedenti;

The Fable - The Second Contact, 22 volumi: 9 milioni di copie vendute comprese le serie precedenti.

Rivista Big Comic Spirits di Shogakukan:

Oishinbo, 111 volumi: 135 milioni di copie vendute;

Mogura no Uta, 71 volumi: 9,47 milioni di copie vendute;

Ao Ashi, 25 volumi: 7,5 milioni di copie vendute.

Rivista Morning di Kodansha:

Vagabond, 39 volumi: 82 milioni di copie vendute ;

; Cooking Papa, 158 volumi: 36 milioni di copie vendute;

Uchu Kyodai - Fratelli nello Spazio, 39 voumi: 25 milioni di copie vendute;

Giant Killing, 58 volumi: 15 milioni di copie vendute.

Salta subito all'occhio come le vendite siano molto più basse delle controparti shonen. Tuttavia, ci sono svariati manga che vendono benissimo. Vagabond e Kingdom però finiscono dietro a un colosso come Oishinbo, poco conosciuto in occidente ma molto apprezzato dai giapponesi. Tuttavia non è lui il manga seinen più venduto, dato che è stato battuto da Crayon Shin-chan, manga di Yoshito Usui arrivato a vendere oltre 148 milioni di copie. Crayon Shin-chan è un'istituzione in Giappone con molti film prodotti ogni anno.