Qual è stata la serie anime migliore del 2022? Un vincitore a sorpresa

Mancano solamente poche ore per salutare definitivamente il 2022, che per l'industria animata giapponese è stato uno degli anni più redditizi e ricchi di titoli di spessore di sempre. Ma tra tutte le novità arrivate nel corso di questi ultimi 365 giorni, qual è stata la serie anime migliore?

A solo qualche giro di orologio dal Capodanno è giunto il tempo di tirare le somme sull'annata appena trascorsa. Ciò riguarda ovviamente anche il mondo degli anime, che nel 2022 ha espresso tutto il suo meglio. Ecco quali sono stati i 10 franchise più redditizi del settore anime e manga nel 2022.

Attraverso un sondaggio condotto tra più di 8000 utenti dal portale AnimeAnime è stato eletto il miglior anime del 2022. Vi ricordiamo che solamente nel corso della stagione autunnale sono arrivati numerosi debutti attesissimi dai fan di tutto il mondo. Ma quale titolo si sarà giudicato questo importante riconoscimento attribuito proprio dagli stessi spettatori? Il vincitore è un titolo a sorpresa!

Dopo circa due settimane di votazioni, a essere eletto come migliore serie anime del 2022 è stato Lycoris Recoil di Aniplex e A-1 Pictures. Prodotto da Shingo Adachi di Sword Art Online, l'anime ha fatto il suo debutto nella stagione estiva. Qui vi lasciamo a un trailer di Lycoris Recoil. A ottenere il podio sono il recente Bocchi the Rock! e Dropkick on my Devil!. Ecco gli anime che hanno raggiunto la Top 10 della classifica dei migliori anime del 2022:

Chainsaw Man;

Spy x Family;

Blue Lock;

My Hero Academia;

Mob Psycho 100;

My Dress-up Darling;

Summertime Render.

E voi concordate con la classifica stilata dall'utenza di AnimeAnime? Fateci sapere i vostri tre anime migliori del 2022 con un commento nell'apposito box sottostante.