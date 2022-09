Qual è la ship più famosa di My Hero Academia? ecco la coppia più amata dai fan

My Hero Academia è il racconto di come gli aspiranti eroi della U.A. Academy sono diventati degli Hero professionisti. Tuttavia, all'interno di queste avventure, non mancano siparietti romantici che hanno fatto impazzire il web. La domanda sorge dunque spontanea: qual è la coppia più famosa all'interno del manga?

Mentre il fronte degli eroi continua a combattere quello dei villain nell'attuale arco narrativo, nel frattempo una parte della community prosegue ad analizzare l'opera di Kohei Horikoshi da un punto di vista diverso, quello romantico. All'interno della serie, il sensei ha celato qualche elemento che sembra legare in un modo in un altro due personaggi sentimentalmente, basti pensare al rapporto di amici di infanzia tra Kirishima e Ashido.

La più famosa, in ogni caso, è senza alcun dubbio quella tra Deku e Uraraka, la ship più amata del web visto che i due personaggi oltre che compatibili sembrano provare l'uno per l'altro qualcosa di più di una semplice amicizia. In realtà, in termini di popolarità all'interno dell'internet, è da citare anche la ship che vede insieme sempre Uraraka ma con Bakugo dal momento che quest'ultimo sembra avere non poca considerazione ed ammirazione per la compagna di classe.

