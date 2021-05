Qual era la taglia di Gol D. Roger? Riepilogo sul Re dei Pirati di ONE PIECE

Nessuno più di Gol D. Roger, il re dei pirati di ONE PIECE, è ricoperto da un così fitto alone di mistero. Il suo passato, la sua storia, sono tutti elementi che Eiichiro Oda ha svelato poco alla volta e, a poco meno di 5 anni dalla fine del manga, ancora tante sono le domande senza risposta. Eppure, il sensei ha già riposto a quella più richiesta.

Il capitolo 957 di ONE PIECE, infatti, svelò dopo anni e anni di attesa la reale taglia di Roger e degli Yonkou con cifre altamente da capogiro. Nonostante Barbabianca venisse considerato come "l'uomo più forte del mondo", la sua testa non valeva quanto quella del re dei pirati che, invece, ammontava prima della sua morte alla cifra monstre di 5.564.800.000 milioni di Berry, ben mezzo miliardo in più rispetto a quella di Edward Newgate.

A tal proposito, qualche tempo fa un fan del manga ha provato, seguendo i vari indizi disseminati da Oda, a ricostruire un funzionante sistema di conversione da Berry in Euro. Stando ai suoi sforzi, dunque, è stato possibile ricostruire la taglia di Roger ma nella nostra moneta che ammonterebbe a poco meno di 50 milioni di euro. Prima di salutarvi, avete mai dato un'occhiata alla taglia del vero Barbanera, ovvero il pirata da cui il noto personaggio è realmente ispirato?

E voi, invece, ricordavate a quanto ammontava la testa del re dei pirati e la sua eventuale cifra in euro? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.