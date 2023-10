Qual è la trama di Dragon Ball Daima? La sinossi ufficiale della serie

Il franchise di Dragon Ball è tornato in vita dopo anni in cui è stato poco utilizzato da Shueisha e Toei Animation. Dapprima con due film, poi con la serie Dragon Ball Super e poi altri film dedicati alla nuova saga, il brand è andato avanti. E lo fa ancora con un prodotto completamente nuovo in arrivo nel 2024, Dragon Ball Daima.

Il trailer di Dragon Ball Daima ha fatto esaltare alcuni spettatori e appassionati di lunga data, altri hanno invece storto il naso. Sarà necessario attendere il prossimo anno per capire cosa ci sarà in serbo per il pubblico. Ma cosa c'è da aspettarsi, esattamente? La sinossi ufficiale di Dragon Ball Daima è la seguente: "A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono fatti tornare piccoli. Per aggiustare le cose, devono avventurarsi in un nuovo mondo! È una grandiosa avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso!"

Non c'è quindi molto che trapela dal riassunto ufficiale di Dragon Ball Daima, che però è stato condito da un video che spiega abbastanza bene la situazione, facendo intuire quali saranno le prossime sfide di Goku e compagni. Nel trailer di Dragon Ball Daima infatti si vede il protagonista che ripercorre alcuni luoghi storici della serie, come l'obelisco di Karin, e ritorna in possesso di alcune armi ormai dimenticate, come il bastone magico. Al suo fianco però ci saranno comunque i suoi amici di sempre, che non hanno perso la voglia di combattere.

Con una storia che ricorda Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima esordirà nel 2024 e nessuno sa cosa aspettarsi davvero, vista l'unicità del racconto di Toriyama e della produzione esclusivamente appartenente all'anime. Voi guarderete questa serie?