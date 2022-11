Qual è il vero nome di Dabi? L'identità del Villain di My Hero Academia

Nella sesta stagione di My Hero Academia la guerra di liberazione del fronte del paranormale sta mettendo a dura prova gli Heroes, impegnati a contrastare Shigaraki e l’avanzata di Gigantomachia. Presto anche Dabi giocherà un ruolo centrale nel conflitto, rivelandosi un Villain più astuto del previsto. Ma qual è il vero nome di Dabi? Scopriamolo.

Apparso per la prima volta nel capitolo 57 del manga e nell’episodio 31 dell’anime, Dabi si è da subito dimostrato un Villain feroce, sadico e con uno dei poteri più devastanti dell’intera serie ideata da Kohei Horikoshi. Il quirk Cremazione, che si manifesta con delle fiamme blu, permette a Dabi di bruciare e sciogliere qualsiasi cosa e persona, ma il suo stesso corpo non riesce a tollerarle, perché ha ereditato la resistenza alle temperature gelide da sua madre.

Come si scoprirà più avanti, e come era stato teorizzato da molti lettori appassionati della serie negli scorsi anni, Dabi ha effettivamente un legame con la famiglia Todoroki. Il vero nome del Villain è infatti Toya Todoroki, primogenito del Pro Hero Endeavor, e fratello maggiore di Shoto. Geloso delle attenzioni rivolte dal padre al suo fratellino, il vero capolavoro della famiglia Todoroki, e creduto morto dopo un incidente, Toya deciderà di alimentare l’astio nei confronti di Enji e di vendicarsi dell’intera famiglia. Nel farlo screditerà pubblicamente lo stesso Endeavor, facendo così crollare la reputazione, già vacillante, dell’intera Hero Society.

Allontanatosi definitivamente dalla sua vita precedente, Toya decide di chiamarsi Dabi, letteralmente “cremazione”, e come membro dell’Unione dei Villain stringe un legame piuttosto solido con Twice, e segue le ideologie di Stain, per quanto in alcune circostanze possa risultare ancora più feroce e divertito dell’Assassino di Heroes. In conclusione, vi lasciamo al motivo per cui All For One è infastidito da Bakugo.