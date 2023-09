Qual è il vero nome del Joker? Le origini misteriose del villain di Batman

"Sai come mi sono fatto queste cicatrici?" Era difficile non cominciare citando il Joker di Heath Ledger, che da questo punto di vista incarnava l'essenza sfuggente del personaggio, soprattutto dal punto di vista delle sue origini.

Non c'è infatti una precisa origine ufficiale del Joker: in questo sta la bellezza del personaggio. Cioè il cambiamento continuo di come è diventato la nemesi di Batman, chi era prima del volto pallido che ride, qual era il suo vero nome.

Diversi autori si sono cimentati nelle origini del Joker: basti pensare al celeberrimo The Killing Joke di Alan Moore, in cui si raccontava appunto di come un semplice comico fallito sia diventato un pazzo criminale di quel calibro.

E Joker ha avuto tantissimi nomi tra cinema, fumetti e serie tv: Joseph Kerr, Jack Napier, Jack White, Arthur Fleck fino a uno degli ultimi, Jack Oswald White, visto in Flashpoint Beyond e la storia dei tre Joker.

Ma proprio qui sta la bellezza del mistero, lo stesso delle cicatrici citate più volte (e in maniera diversa) ne Il Cavaliere Oscuro: Joker non ha origini e le ha tutte. Non ha un nome, quindi potrebbe essere chiunque, una persona che è soltanto a una brutta giornata di distanza dal diventare un pazzo criminale.

E questa capacità di reinventare in continuazione un personaggio che rappresenta il rischio di una società di collassare è quello che ha reso enorme e per sempre immortale il Joker. Origini del Joker narrate di nuovo anche in Batman The Brave and the Bold.

E qual è la vostra origine preferita del Joker? Anzi, quale pensate sia il suo vero nome? Diteci quello che pensate nei commenti, noi vi lasciamo ai volumi speciali del Batman Day.