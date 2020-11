Qual è il vero volto di Lupin? Il momento in cui il ladro si mostrò davvero

Sono passati quasi 50 anni dalla nascita dell'anime di Lupin III. Il leggendario ladro gentiluomo ci accompagna infatti dagli anni '70, con le avventure ispirate all'omonimo fumetto dell'ormai scomparso Monkey Punch. Chissà se con i nuovi progetti in arrivo vedremo finalmente il vero volto di Lupin III.

Per chi non lo sapesse, il Lupin III che abbiamo visto in tutte le serie animate prodotte finora ha sempre indossato una maschera. Il volto iconico che conosciamo non è quello reale, sempre nascosto e mai visto da nessuno, neanche dai suoi amici più stretti. Ci sono state tante indicazioni tra film, episodi e speciali su questa realtà, ma soltanto con la quinta serie di Lupin III c'è stata la conferma. E non solo, perché in uno degli episodi Lupin si toglie finalmente la maschera.

Ovviamente una rivelazione simile non poteva che essere lasciata per l'ultimo episodio, con gli ultimi minuti che mostrano un dialogo tra Lupin e Fujiko. La donna vuole sapere cosa è davvero lei per il ladro, che inizialmente non riesce a rispondere. Il suo gesto vale però più di mille parole: solo per lei, Lupin mostra il suo vero volto togliendosi la maschera e Fujiko rimane scioccata, finché non si avvicina al ladro per baciarlo.

Gli spettatori purtroppo non vedono il volto di Lupin dato che questo rimane nell'ombra e di spalle per tutto il tempo. Potete intanto ripercorrere le mirabolanti avventure di Lupin III con gli episodi su Amazon Prime Video.