Qualcuno ha associato il nuovo villain di Dragon Ball Super a Galactus della Marvel

Abbiamo finalmente potuto conoscere Moro, il nuovo villain di Dragon Ball Super che ha esordito nel capitolo 43 del manga di Toyotaro. Qualcuno, nel vederlo all'opera, ha deciso di paragonarlo a Galactus, storico villain dei fumetti Marvel.

Il grande potere di Moro ci è stato mostrato durante un flashback nelle prime pagine del capitolo 43, quando milioni di anni fa seminava il terrore per la Galassia richiedendo l'intervento del Dai Kaioshin. Il nemico era infatti in possesso di un potere capace di divorare interi pianeti, risucchiando ogni forma di vita al di sopra di essi.

Secondo molti fan, questo potere associa prepotentemente Moro a Galactus, noto villain dell'universo Marvel. Galactus viene infatti chiamato il Divoratore di Mondi ed è uno storico nemico dei Fantastici Quattro. La sua potenza e la portata cosmica dei suoi poteri gli ha permesso anche di comparire in numerose storie in salsa space opera della Casa delle Idee.

Staremo a vedere quale sarà il ruolo effettivo di Moro nei prossimi sviluppi di Dragon Ball Super e se davvero merita il paragone con Galactus: il Distruttore della Marvel non è infatti un divoratore di mondi per scelta, ma è una necessità richiesta dal suo ruolo nell'equilibrio cosmico. Moro, invece, sembra essere malvagio in tutto e per tutto.