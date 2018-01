Qualcuno ha associato Vegeta a Yamcha dopo l'episodio 122 di Dragon Ball Super!

L'episodio 122, attesissimo dai fan diper il ritorno del disegnatore Yuuya Takahashi alle matite, ha messo finalmentesotto i riflettori, ma qualche fan si è divertito a "vendicarsi" del principe dei Saiyan.

Un utente su Twitter, infatti, ha voluto riscattare in qualche modo la triste sorte del povero e bistrattato Yamcha nella celebre scena della sua morte in Dragon Ball Z - avvenuta per mano di un Saibamen, controllato proprio da Nappa e Vegeta.

Dopo il rocambolesco duello che l'ha visto protagonista contro il mastodontico e potente Jiren dell'Undicesimo Universo, Vegeta è stato rovinosamente sconfitto e il finale dell'episodio 122 lo ha lasciato steso, inerme, al centro di un cratere provocato da una sfera di energia del Pride Trooper.

Come dimostra la foto in fondo, l'utente Twitter ha "malignamente" associato questa scena a quella della morte di Yamcha, divenuta ormai oggetto di scherno da parte del fandom di Dragon Ball: di certo un modo impietoso di trattare il povero principe, che ha dato tutto sé stesso cercando di fronteggiare il guerriero più potente del Torneo del Potere.

A voi è piaciuto l'episodio 122 di Dragon Ball Super?