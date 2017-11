Quale piano hanno escogitato Chopper e Carrot nell'episodio 815 di ONE PIECE?

Mentre il manga di ONE PIECE è ormai vicino alla conclusione dell’arco narrativo di “ Whole Cake Island ”, l'omonima serie anime si accinge ad entrare nel vivo della suddetta saga, e proprio l’ultimo episodio ha portato sugli schermi nipponici un paio di incontri molto pericolosi...

Attenzione possibile Spoiler

Se nelle scorse settimane avevamo assistito alla cattura di Chopper e Carrot per mano di Brulee ed i suoi alleati, la puntata trasmessa soltanto ieri ha visto un totale ribaltamento della situazione: ricorrendo prima al Monster Point e subito dopo al Brain Point, la renna dal naso blu non solo si è liberata delle proprie catene, ma ha sbaragliato tutti i soldati di Brulee, mentre Carrot ha messo fuori combattimento Diesel.



In seguito, i due hanno catturato la stessa Brulee per servirsi dei suoi poteri e utilizzare il mondo degli specchi come mezzo per spostarsi liberamente in tutto l’arcipelago. Mentre Chopper e Carrot si apprestano dunque a salvare i compagni, il canterino Brook è alle prese con Big Mom in persona, accorsa a impedirgli di “rubare” il prezioso Road Poignee Griffe! Pedro, invece, è accerchiato da Tamago ed i suoi uomini e il duello sembra inevitabile... La situazione sembra disperata per i Pirati di Cappello di Paglia!