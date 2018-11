Quale sarà il ruolo di Shenron in Dragon Ball Super: Broly?

Il più recente trailer di Dragon Ball Super: Broly ci ha confermato la presenza del drago Shenron, come avevano già anticipato le ultime sinossi della ventesima pellicola del franchise. Quale sarà il ruolo del Dio Drago nel lungometraggio?

Sappiamo, infatti, che il film si aprirà con una caccia alle Sfere del Drago che coinvolge Bulma, i protagonisti e il malvagio Freezer, il quale a quanto pare assolderà Broly dopo aver rubato gran parte degli oggetti miracolosi dalle mani della moglie di Vegeta.

Ora, grazie al terzo trailer di Dragon Ball Super: Broly, sappiamo che il portentoso Shenron farà la sua comparsa in seguito a un'evocazione. Non ci è ancora chiaro quale sarà effettivamente il suo ruolo, ma possiamo provare a fare qualche piccola congettura.

In primo luogo, è probabile che Freezer voglia esaudire il desiderio legato alla tanto agognata immortalità, che già ai tempi di Dragon Ball Z - molti anni prima - lo portò su Namecc alla ricerca delle sette Sfere del Drago originali. In secondo luogo, come suggeriscono molte fan theory, il ritrovamento di Broly (o un suo ipotetico risveglio) dopo che fu esiliato da Re Vegeta in tenera età potrebbe essere proprio opera del drago.

Infine, è possibile che Shenron venga evocato dai nostri eroi sul finale della storia, magari per ripristinare i danni che il Super Saiyan Leggendario provocherà alla Terra durante la sua battaglia contro Goku, Vegeta e Freezer.

Voi cosa pensate?