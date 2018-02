Quali sono le abilità dell'ultimo gigante comparso ne L'Attacco dei Giganti?

Ci sono molti giganti importanti ne L'Attacco dei Giganti , ma l'ultimo arrivato si sta facendo notare. Non molto tempo fa, la serie ha introdotto ildopo una lunga attesa, e i fan hanno appena appreso un importante segreto sulla bestia.

Suggerimento: ha a che fare con l'arma preferita del gigante in questione. Nell'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti, i fan hanno visto Eren Jaeger e l'Armata Ricognitiva continuare il loro attacco a sorpresa su Marley. Con il paese in tumulto dopo l'attacco, Eren e Mikasa hanno cercato di uccidere il War Hammer Titan dopo che la signora Tyber aveva rivelato di averlo ereditato. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto.

Nonostante gli sia stata tagliata la nuca, il War Hammer Titan non è morto. La creatura è ricresciuta come al solito, ed Eren è rimasto a osservare mentre il nemico si armava ancora una volta. Tuttavia, questa volta non c'era un martello in mano; No, il War Hammer Titan ha tirato fuori una balestra dal nulla e ha sparato al gruppo di Paradis.

"Il War Hammer Titan... Con la sua capacità di indurimento, sembra che possa abilmente fare tutto ciò che vuole. Questo è ciò che ho compreso", spiega Eren a Mikasa mentre fuggono. Quindi, il War Hammer Titan potrebbe preferire l'uso di un martello, ma non è l'unica arma che può usare. Sembra che la signora Tyber possa creare qualsiasi tipo di struttura dalla carne di titano indurita una volta che si è trasformata. Il potere la rende assolutamente terrificante, e Eren avrà qualche problema a strappare il War Hammer Titan dalle mani di Marley.