La qualità del nuovo anime di Bleach è merito di Demon Slayer

Tra i migliori studi di animazione giapponesi degli ultimi anni ci sono senza dubbio Ufotable, Mappa, Bones ed A-1 Pictures. Un tempo era Pierrot a dominare incontrastato, con i suoi adattamenti anime di Naruto e Bleach. Ora, grazie a Bleach: Thousand-Year Blood War, le cose stanno migliorando per Pierrot e il merito è di Demon Slayer.

In un'intervista pubblicata di recente, Michiyuki Honma, presidente di Studio Pierrot, ha dichiarato che la qualità immensa raggiunta dall'anime di Demon Slayer li ha spinti a modificare il modo in cui creano le proprie serie.

Per Honma, Bleach: Thousand-Year Blood War è stato una sorta di esperimento per verificare cosa sarebbe successo se lo studio si fosse dedicato ad un anime diviso in cour da poche puntate piuttosto che ad un prodotto lungo e con nuovi episodi in uscita settimana dopo settimana, per anni, come accaduto con Naruto, Boruto e Black Clover.

I risultati del nuovo Bleach sono stati eccellenti e, per questo motivo, proprio Boruto e Black Clover potrebbero tornare con anime stagionali. Infatti, Ufotable si è sempre preso del tempo per realizzare le stagioni successive di Demon Slayer e questa scelta ha permesso all'opera di mantenere degli standard tecnici straordinari.

Dunque, Ufotable è riuscito a fare scuola in termini di solidità e gestione di un progetto importante e chissà che non possa spingere anche altri studi a rinnovare e aggiornare i propri metodi produttivi in futuro.

Avete dato un'occhiata al nuovo anime di Bleach? Avete notato l'incredibile divario qualitativo tra la serie moderna e quella originale? Diteci la vostra nella sezione commenti.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.