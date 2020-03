Quand'è stato l'ultimo episodio di Boruto che ha adattato un capitolo del manga?

Boruto: Naruto Next Generations è conosciuto tra i fan per avere un numero di episodi filler davvero elevato. Causa la sua partenza nei palinsesti televisivi nipponici in contemporanea col manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, l'anime non ha potuto rischiare di bruciare subito il materiale del fumetto omonimo per tanti anni.

I fan finalmente hanno intravisto un po' di luce con l'arco dei Banditi Mujina che, nella sua fase finale, metterà in scena un arco narrativo trattato nei primi volumi di Boruto: Naruto Next Generations. Terminata la fuga, infatti, i protagonisti si troveranno a fare i conti con Shojoji. Ma prima di questi episodi, qual è stata l'ultima volta che l'anime ha trattato contenuti canonici?

La risposta ci obbliga a tornare a luglio 2018 quando fu trasmesso l'episodio 66 di Boruto: Naruto Next Generations. Quella puntata portò a conclusione la storia di Boruto: Naruto the Movie. Ciò vuol dire che ci sono oltre 80 episodi di distanza tra un arco canonico e l'altro riempiti da avventure filler per Boruto e compagni, ovvero poco più di un anno e mezzo.

Nonostante quei pochi episodi tratti dal manga, però, Boruto: Naruto Next Generations ha saputo intrattenere tanti spettatori diventando uno degli show più redditizi della rete. Non perdetevi le ultime informazioni sui prossimi episodi canonici di Boruto: Naruto Next Generations.