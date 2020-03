Ecco quando A Certain Scientific Railgun T riprenderà la sua normale programmazione

Come forse ricorderete, recentemente il sito web dedicato ad A Certain Scientific Railgun T aveva svelato che la regolare programmazione della produzione sarebbe stata messa momentaneamente in pausa per far spazio alla pubblicazione di alcuni episodi speciali, una scelta che seppe confondere molti spettatori.

In un primo momento, infatti, il pubblico non aveva capito il perché di una simile decisione, la quale era stata presa a seguito delle difficoltà venutesi a creare con il proliferare del Coronavirus. Una mossa sofferta da molti fan mostratisi assai desiderosi di scoprire come sarebbero proseguite le vicende della produzione, ma comunque necessaria visti i rallentamenti che hanno inevitabilmente colpito il team al lavoro sull'opera.

A quanto pare, però, la situazione sembra stia tornato alla normalità e tramite l'account Twitter ufficiale dedicato ad A Certain Scientific Railgun T è stato finalmente annunciato che la programmazione della serie principale sta per riprendere il suo normale corso. Andando più nel dettaglio, è stato reso noto che l'ottavo episodio dell'anime vedrà la luce il 20 marzo, una notizia che saprà sicuramente fare la felicità di moltissimi spettatori.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di queste ultime settimane, A Certain Scientific Railgun T ha battuto un importante record, finendo con il venire visionato dal pubblico oltre 100 milioni di volte.