Ecco quando l'adattamento manga di Hello World giungerà alla sua conclusione

Attraverso il numero di marzo del magazine Ultra Jump di Shueisha è stato ufficialmente confermato che Hello World, adattamento manga dell'omonimo film animato su cui vi stanno attualmente lavorando Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono, giungerà alla sua conclusione con il prossimo numero del magazine, atteso per il 19 marzo 2020.

Effettivamente, se si pensa che a gennaio 2020 era stato confermato che Hello World avrebbe raggiunto il suo climax nel corso di febbraio, importante fase dell'opera che avrebbe preceduto l'atteso finale, i tempi tornano perfettamente. L'opera è stata originariamente lanciata nel luglio 2019 ottenendo un buon riscontro in termini di critica e pubblico, risultati che hanno permesso alla serie di proseguire per diversi volumi.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la produzione si riassume in una storia a sfondo amoroso dai tratti sci-fi che vede come protagonista Naomi Katagaki, studente di un liceo maschile che, in una giornata come tante altre, si ritrova davanti a un ragazzo che si fa anch'egli chiamare Naomi e che afferma di venire dal futuro. Insieme, i due dovranno cambiare il futuro per salvare Ruri, una compagna di classe che Naomi frequenta oramai da alcuni mesi.

