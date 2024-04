Quando sono ambientati gli episodi finali di Naruto Shippuden e quanti anni hanno i ninja

Gli ultimi episodi di Naruto Shippuden stanno finalmente arrivando su Italia 2. Com'è noto per chi ha seguito il franchise durante il decennio scorso, gli eventi conclusivi dell'anime differiscono un po' da quelli del manga, facciamo chiarezza.

Le puntate attualmente in onda, fatta eccezione per il mini-arco flashback intitolato "Nostalgic Days" e incentrato sull'infanzia di alcuni protagonisti, sono ambientate qualche tempo dopo la Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Per la precisione, gli eventi narrati in questa fase dell'anime si collocano tra il capitolo 499 e il 500 del manga di Masashi Kishimoto e sono quindi ambientati durante i 15 anni che passano tra la Quarta Guerra e l'era di Boruto. Gli archi "La storia di Sasuke: L'Alba", "La Storia di Shikamaru: Una nuvola che fluttua nella tenebra silente", e "Il Villaggio della Foglia: Il giorno delle Nozze" si svolgono circa due anni dopo la battaglia conclusiva tra i ninja e gli Otsutsuki.

Peraltro dovremmo trovarci poco tempo dopo la storia di The Last - Naruto The Movie, nel quale vediamo finalmente coronarsi l'amore tra l'Uzumaki e Hinata Hyuga. Negli episodi in questione della serie televisiva, infatti, vediamo i due giovani trascorrere del tempo insieme, probabilmente dopo essersi dichiarati durante l'avventura vissuta nel lungometraggio.

Passando alle età dei protagonisti, il calcolo è molto semplice. Posto che nella prima parte della storia Naruto e i suoi amici hanno tra i 12 e i 13 anni, e che alla fine di Shippuden il protagonista ne compie 17, in questa fase della storia - e dunque anche in occasione del matrimonio tra Naruto e Hinata - i nostri amati ninja hanno circa 19 anni.

Prima di lasciarvi, vi ricordo che al seguente link potete sapere quanti e quali episodi mancano al finale di Naruto Shippuden su Italia 2. Ma sappiate anche che Naruto Shippuden torna presto su Prime Video!

