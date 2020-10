Quando è ambientato Demon Slayer? Un salto nel Giappone del passato

Siamo abituati a vedere sempre un Giappone con i samurai, spade e battaglie grazie alle varie rappresentazioni videoludiche. Ma c'è anche un altro Giappone più recente che viene principalmente ripreso invece nei manga. E uno di quelli che l'ha fatto è stato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, conclusosi da qualche mese.

Durante Demon Slayer, come hanno potuto vedere anche gli spettatori della prima stagione dell'anime di Ufotable, abbiamo a che fare sì con gli spadaccini ma non con i samurai. Inoltre insieme a Tanjiro e Nezuko viaggiamo per vari luoghi, principalmente desolati ma anche qualcuno che conosciamo come Tokyo. Raggruppiamo tutti questi elementi per capire quando è ambientato Demon Slayer.

Partiamo da un punto: i samurai non vengono quasi mai menzionati nella serie. Questo perché il loro ordine che è diventato famoso nell'immaginario collettivo verrà abolito nel tardo 1800 con la ristrutturazione Meiji. Viene poi rimarcato il periodo nella battaglia contro il demone delle mani che chiede proprio a Tanjiro del periodo in cui stanno vivendo. Tanjiro risponde che si trovano nel periodo Taisho, ovvero gli anni tra il 1912 e il 1926. Questi furono ispirati da una forte occidentalizzazione che cambiò man mano lo stile di vita e le tecnologie giapponesi.

E proprio la tecnologia ci dà un'altra mano per capire bene in che momento storico ci troviamo. Sul finire della prima stagione di Demon Slayer vediamo un treno, che sarà anche teatro principale della storia di Demon Slayer: Infinity Train. Quel genere di treno in Giappone è arrivato negli anni '20 del 1900, confermando quindi che ci troviamo nella fase conclusiva del periodo Taisho.

Pertanto si può affermare che Demon Slayer è ambientato nel 1920 circa, dopo la prima guerra mondiale e a cavallo della trasformazione del Giappone in un paese imperialista. Chissà se Demon Slayer 2 ci darà altri indizi chiari per contestualizzare il periodo storico del racconto di Koyoharu Gotouge.